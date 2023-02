Polémico proyecto de Minjusticia permitiría que incesto deje de ser un delito

En distintas oportunidades, el jefe de esa cartera y el presidente Gustavo Petro han manifestado que debe haber una reforma penal para evitar que los centros penitenciarios y carcelarios sean universidades del delito y así asegurar que la resocialización sea un proceso efectivo para erradicar la reincidencia. Sin embargo, lo que ha generado molestia en distintos sectores de la población es que este proyecto abriría las puertas a que el incesto deje de ser un delito penal en el país.

Vale mencionar que el incesto tiene que ver con las relaciones sexuales consensuadas que involucran a individuos pertenecientes a una misma familia, es decir, que comparten un lazo familiar. Sin embargo, analistas aseguran que muchos de estos casos podrían abrir la puerta a que se perdonen los delitos sexuales.

Es de anotar que el artículo 259 del Código Penal establece que “el que realice acceso carnal u otro acto erótico sexual con descendiente o ascendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de seis meses a cuatro años”.

Sin embargo, el ministro sostuvo que "los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad, son delitos. El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes (...) Moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”, dijo el ministro.