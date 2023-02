Durante la homilía un sacerdote en Chinquirá ofendió a los paisas

Los paisas que se encontraban en la misa, se ofendieron con el sermón del sacerdote y sus comentarios despectivos a hacia la ciudad, "¿dónde hay universidades para prostituirse?, en Medellín".

"Me le quito el sombrero a la cultura paisa, porque tiene lo más malo en este mundo y son líderes o para el bien o son líderes para el mal y ellos lo saben. No me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo. ¿Dónde hay universidad para prostituirse? En Medellín. Más de 1.000 estudiantes para desnudarse webcam, lo montó un paisa, porque el paisa puede vender el pecado como bueno. La droga, ¿quién la distribuye?, el microtráfico, ¿quién lo distribuye en Colombia? Los paisas", añadió el cura.