¿Quién tiene la última palabra en el choque Petro vs. Cabello?

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, le dijo a EL HERALDO que una vez revisados los fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que dan cuenta de jurisprudencia obligatoria y que rige esa materia por entero, la Procuraduría sí tiene competencia según el ordenamiento jurídico, para efectos de suspender provisionalmente a los funcionarios públicos de elección popular, incluidos alcaldes o gobernadores.

Para el jurista, cuando se dice que el Sistema Interamericano no lo permite “ello se basa en un equívoco porque el fallo de la Corte Interamericana da cuenta de sanciones definitivas como las destituciones que impusiera la Procuraduría, mas no aquellas, como se ha dicho por estas altas cortes, que atienden a esas suspensiones provisionales o medidas sancionatorias transitorias, y en ese sentido y así lo ha señalado la Corte Constitucional en reciente sentencia de este año y el Consejo de Estado incluso al examinar un caso en particular, que sí puede la Procuraduría, desde luego siguiendo la normativa, el debido proceso y ejercidas sus facultades, generar esas medidas de suspensión provisional”.