Piedad Córdoba seguirá vinculada a investigaciones por ‘Farcpolítica’

Según Ximena Castilla, abogada defensora de Piedad Córdoba, la magistrada del caso no cuenta con la objetividad ni la disponibilidad para continuar al frente del mismo, pues, según afirma, no es coherente que una funcionaria de “mentalidad militar” se encuentre juzgando a una militante de izquierda.

Castilla argumentó además que la Corte no tiene competencia para adelantar procesos por hechos ocurridos posterior a la destitución de Córdoba en 2010. No obstante, la Corte estuvo en desacuerdo y señaló que Lombana sí tiene competencia, puesto que, aunque la acusada es senadora desde el 20 de julio de 2022, forma parte de la labor de la magistrada determinar si hay indicios que permitan indicar que se cometió un delito o no.