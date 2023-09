Piden a Fiscalía que investigue a Minsalud por nexos con narcopiloto

Hernán Cadavid, congresista del Centro Democrático, radicó una solicitud ante la Fiscalía General para que se investigue a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, por presunta financiación ilegal de campañas.



El congresista le ha pedido explicaciones al funcionario por el uso del Pacto Histórico durante la campaña parlamentaria de los aviones de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S. A. S.), empresa que es administrada por Carlos Eduardo Restrepo Jaramillo, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos y aceptó su responsabilidad en hechos del narcotráfico.

Según se lee en el oficio, que fue revelado por EL TIEMPO, el hoy ministro “en calidad de Gerente de la campaña al congreso de la república del partido Pacto Histórico para el 13 de marzo de del 2022 presuntamente permitió consecución de traslados en las avionetas del señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio directamente y a través de su empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) SAS de los candidatos al congreso del Pacto Histórico de manera irregular”.



En este sentido, Cadavid asegura que: “Los presuntos aportes en especie a la campaña al Congreso del Partido Pacto Histórico no fueron reportados a las autoridades electorales colombianas, presuntamente configurándose una financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”.



“Si bien el denunciado es aforado constitucional en la actualidad por su cargo como ministro de la Salud; los hechos endilgados fueron ejecutados entre el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022; cuando no tenía fuero constitucional; por lo tanto, la competencia no le corresponde a los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, se lee.