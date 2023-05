“Pedimos que oiga las quejas”: más de 800 miembros de sector cultural a Petro

En el escrito reiteraron su apoyo a las reformas y reconocieron su interés por velar por los intereses de los ciudadanos de una manera democrática por medio de las agendas de la paz total, la equidad, el cuidado de la naturaleza y la vida.

“Vemos en el cambio que propone una oportunidad histórica y no un conflicto insalvable, como varios sectores retardatarios del país quieren presentarlo. El cambio además de concretarse en los debates democráticos en el legislativo, también se potencia en las acciones del gobierno y en los mensajes que esas acciones promueven en la sociedad. Cuánto podría ayudar en esto la cultura. Ningún cambio será duradero y sostenible si además de político, no es también cultural. Por eso no entendemos la situación actual de nuestro sector, que en un gobierno reformista debería tener otro lugar en la lista de sus prioridades”, manifestaron en el escrito.