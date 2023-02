Petro respondió a adulta mayor que criticó su gestión durante protestas

"Al Congreso le vamos a presentar las primeras tres reformas, después de la tributaria donde demostramos que los poderosos podían pagar más impuestos de los que pagaban para construir justicia social", dijo.

Frente a la reforma pensional, señaló el jefe de Estado que se trata de "una reforma a la Ley 100, que nos produjo dos mundos: unos cotizan a los fondos de pensiones y otros que no pueden cotizar. En el segundo mundo, donde no hay salario sino rebusque, los viejos no tendrán pensión. (...) Si cambiamos ese sistema y hacemos que parte de los recursos vayan a Colpensiones les podemos pagar a los viejos que hoy no tienen ninguna pensión".