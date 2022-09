Petro posesiona a directivos de Migración y el Fondo Paz

"Hay quienes nos piden que los devolvamos. Yo pienso que nuestro papel es asistir, en una zona geográfica que, como sabemos, es dificilísima. Como que cerca de allí murió Jaime Bateman, entre otras. Y mantener allí, en algunos lugares –que hay que trazar el mapa, quizás con asistencia de helicóptero–, una presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo esa ruta de la muerte. Ojalá no la recorrieran, pero me parece fundamental, porque es mejor que el Estado esté a que no esté, con las cosas que están ocurriendo allí a miles de personas, incluidos colombianos y colombianas, en el Paso del Darién".

Y planteó también la reingeniería de las entidades de paz.

"Me he encontrado en la administración un laberinto de instituciones alrededor del tema de la paz. Creo que es un mecanismo para no hacerla: que estabilización aquí, que no sé que allá, que agencia regional territorial acullá, que el fondo de paz aquí, que otro fondo de paz allá, y ninguna tiene la capacidad de volver realidad los acuerdos de paz con las Farc. Ninguna.No se construyeron para cumplir los acuerdos de paz. ¿Para qué se construyeron? Quizás para darles premios a los amigos políticos, pero no más", cuestionó.