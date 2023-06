Petro confirma salida de Sarabia y Benedetti de su gabinete

“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba en todos estos eventos, en quien cierta forma era mi mano derecha. No han parado ni siquiera qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño… cuándo le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley. Que se usó el polígrafo que yo no he podido saber dónde queda y que se usa desde el primer gobierno de (Juan Manuel) Santos. (…) Allí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su decisión compartida, autorizada por la persona. Eso es lo único que pasó ante una sospecha” , señaló.

Posteriormente, ratificó que su Gobierno "no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos y es un deber de la fuerza pública el cuidarlos. No les puede pasar nada. Somos responsables de la seguridad de nuestra oposición. Por tanto pueden investigar hasta donde quieran. Mis propias indagaciones hechas estos días me dan confianza porque hubiera sido terrible el que mi Gobierno una indicación que contradijese los objetivos por los mismos que hemos luchado durante décadas”.