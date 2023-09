Petro cuestiona revocatorias de candidaturas del CNE

Gustavo Petro, presidente de Colombia, emprendió esta semana una cruzada contra el Consejo Nacional Electoral, que ha revocado las candidaturas de Rodolfo Hernández, a la Gobernación de Santander; Oneida Pinto, a la alcaldía de Albania (La Guajira), Tulio Gómez, a la Gobernación de Valle del Cauca y de Patricia Caicedo, hermana del gobernador Carlos Caicedo, a la alcaldía de Santa Marta, entre otros.

“Han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales. Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana pasandose por la faja la voluntad libre del pueblo”, señaló el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

“Hay que citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales”, agregó el jefe de Estado sin dar más detalles.

Renglón seguido, Dilia Francisca Toro, aspirante a la Gobernación de Valle, criticó los desacuerdos del mandatario contra el órgano electoral.

“Gustavo, el país desmoronándose, los violentos acabando con la seguridad, la economía en caída y vos, descuadernando la institucionalidad desde la comodidad de las redes sociales. Te invito a gobernar y a no desequilibrar más la democracia, que gracias a ella hoy te permite estar en el poder; el País no merece este trato de parte tuya”, dijo la Toro.

“Empecemos por dar garantías a todos en este proceso electoral siendo respetuosos de los fallos y la institucionalidad; la paz política empieza por ahí”, agregó.

Petro -como ha sido costumbre- no tardó en responderle a la directora del partido de la U a través de redes sociales.

“Mi función en elecciones es que todas las fuerzas políticas puedan participar por el voto libre popular, la democracia no es que a uno le regalen las elecciones”, señaló el mandatario.

Sobre esta nueva polémica, muy similar a los desacuerdos que ha tenido Petro con las sanciones de la Procuraduría, Juan Barrero Berardinelli, exmagistrado auxiliar en la Corte Constitucional, indicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia en Colombia para lo que decidió en relación con revocar las candidaturas de algunos aspirantes.

“Sí tiene la competencia, y esa competencia se la da la Constitución, no es como que ellos están tomando esta atribución de la nada. Y por consiguiente, no Petro, sino cualquier presidente y todas las autoridades tienen que acatar las decisiones que adopta un órgano, así que administrativos tienen que respetar esas decisiones”, señaló.

“(...) la interpretación que hizo la Corte Interamericana sobre la posibilidad de que una autoridad administrativa remueva a un servidor público de elección popular no tiene nada que ver con esta situación, porque las personas que el Consejo Nacional Electoral en este momento les está revocando por distintas razones, que yo no entro a juzgar ninguna, yo no entro a decirte tal remoción estuvo acertada o correcta o incorrecta, porque eso es un análisis político que a mí no me corresponde. Lo cierto es que a esas personas que se les revoca, no son servidores públicos todavía de elección popular, son apenas aspirantes”, agregó.

Renglón seguido, el abogado cesarense explicó que de todos modos, la decisión que toma el Consejo Nacional Electoral “es susceptible de ser demandada, porque esa decisión tiene la naturaleza de ser un acto administrativo, y es demandable”.

Cabe recordar que Rodolfo Hernández presentó una tutela contra el CNE .