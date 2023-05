Petro habla de “golpe de Estado” tras declaración de coronel (r) Marulanda

Marulanda indicó que en Colombia, luego de una reunión en la que estuvieron militares retirados y miembros de las reservas el pasado 10 de mayo, se está “siguiendo los pasos de Perú” ya que según él, fueron las reservas de ese país quienes lograron “defenestrar a un presidente corrupto”.

En la misma conversación, el militar retirado se retractó y aseguró que no hablaba del presidente Gustavo Petro, al señalar que fue elegido en un proceso democrático. “No, yo creo en el presidente actual, todos hacemos votos por la democracia. Hablé de Castillo, no me refería al presidente de Colombia”.

Y agrego, “Yo corrijo lo dicho. No se trata de defenestrar al presidente Gustavo Petro como se defenestró al presidente peruano Pedro Castillo. Tiene toda la legalidad del caso, es legítimo y perfectamente plausible el hecho de que sea presidente”.