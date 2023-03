Hay que combinar interdicción y erradicación sin afectar la naturaleza: Osuna

La principal razón por la cual este gobierno quiere cambiar la estrategia de la lucha contra el narcotráfico, se debe a que no ha generado los resultados esperados tanto en Colombia como en el país norteamericano.

“La estrategia que tradicionalmente se ha tenido para lograr eso que es: erradicar cultivos acá y una estrategia, digamos, judicial tanto aquí como allá, pues no ha dado los resultados que quisiéramos. Por eso estamos empeñados en cambiar la política”, aseguró minjusticia

Para la nueva política contra las drogas, se tendrá como finalidad, de acuerdo con Osuna, no afectar el medio ambiente. Sin embargo, explicó que en el país se seguirá utilizando la erradicación

“Eso no quiere decir que no vaya a haber erradicación, No. Quiere decir que la política es completa en el que una parte será la erradicación voluntaria, otra parte será erradicación forzada, otra parte mucho más importante es la interdicción de la cocaína. Porque el problema no es la hoja de coca, el problema es el consumo, el tráfico de la cocaína”, enfatizó.