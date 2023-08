Oposición arremete contra Petro tras revelaciones de su hijo

Y el también ex candidato presidencial Federico 'Fico' Gutiérrez escribió en sus redes sociales: "Si el oresidente Gustavo Petro sabía del ingreso de dineros sucios a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, la justicia debe ir hasta la profundidad de ese hecho. Es muy grave que eso haya ocurrido. Es inevitable iniciar un proceso que restaure la confianza de los colombianos en la democracia. Por la salud de Colombia todo lo que genere olor nauseabundo no puede preservarse. Lo ilegítimo no puede permanecer".