Aumentan en 11 % las masacres en Colombia: ONU

Finalmente, se perpetraron 18 homicidios y una desaparición forzada de candidatos y líderes políticos en la antesala de las elecciones regionales.

Estos crímenes políticos se dieron en Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño.

Por ello la ONU recomendó desplegar la presencia integral del Estado en puntos estratégicos del país para recuperar y extender el control territorial del Estado frente a la actuación de los grupos armados no estatales y fortalecer la articulación entre la política de paz total, la política de seguridad humana y la política de desmantelamiento para atender la situación territorial y los factores estructurales que motivan la continuación de la violencia contra las comunidades.

Así mismo, pide el ente multilateral considerar el Derecho Internacional Humanitario y la protección de los Derechos Humanos como el eje central de las negociaciones con los grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Incluir el cese de acciones victimizantes hacia la población civil, y en particular el reclutamiento infantil y la protección de la niñez, en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales como un punto central de las negociaciones.