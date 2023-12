Nuevo vocero del EMC dice que Gobierno no da “confianza” para diálogos

De acuerdo con el vocero del EMC, los guerrilleros están firmes en continuar con los diálogos de paz, incluso, afirman que el cese al fuego continuará hasta el día pactado: el 15 de enero de 2024.

Sin embargo, dijo que "el Gobierno no ha cumplido con la instalación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación que permite que no haya confrontación en los territorios. Nosotros tenemos nuestros delegados en Bogotá desde el 24 de octubre, pero ellos no".