Choque entre el presidente y fiscal genera preocupación en Nicolás Petro

Cabe recordar que todo la polémica se inició tras una guerra verbal del presidente colombiano, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, que desató este viernes un choque de poderes luego de que el mandatario asegurara que él es el jefe de ese funcionario, que a su vez anunció que su familia saldrá del país por seguridad debido a la controversia.

La discusión la arrancó Petro, quien aseguró en declaraciones a la prensa en la ciudad española de Salamanca que como jefe de Estado "está demandando" información sobre un caso y "no insultos de alguien del cual" no es "sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado".