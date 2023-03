¿De qué se le acusa a Nicolás Petro y qué ha dicho al respecto?

Por su parte, tras las acusaciones, Nicolás Petro salió en su defensa negando los hechos y pidió que siga el curso de la investigación para proteger su honra y su buen nombre.

“Me permito reiterar su solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para adelantar una investigación profunda y eficaz con los temas relacionados en dicho comunicado y aclarar cualquier rumor dañino y sin fundamento contra mi persona”, sostuvo Petro.

En diálogo con EL HERALDO, el hijo del presidente negó los hechos e insinuó que se trata de un evidente ataque político.

“No conozco al señor Santander Lopesierra, nunca he tenido tratos con él de ningún tipo, ni he recibido favores a cambio. No he manejado recursos de campaña, para eso existía una gerencia nacional que era por donde llegaban los recursos y disponían de estos”, expresó a esta casa editorial

Agregó: “Indudablemente, detrás de esto hay intereses y un objetivo de destrucción política y personal. No es casualidad que cuando la candidatura de Máximo Noriega va creciendo, según las encuestas internas de nuestros mismos rivales políticos, salgan este tipo de escándalos basados en rumores y sin ningún tipo de fundamento”.

Sobre las acusaciones frente a la procedencia de la camioneta en la que se transporta y que aparentemente habría sido donada por empresarios cucuteños comentó que la versión es falsa.