Informe de Transparencia no es pertinente ni prudente: Mininterior

Luis Fernando Velasco, ministro de Interior, rechazó en la tarde de este martes el informe de la secretaría de Transparencia donde se lee que 526 candidatos para concejos municipales y 27 para alcaldías estarían en condiciones de ser inhabilitados tras firmar contratos públicos en las ciudades donde inscribieron su candidatura para las elecciones locales y regionales del 29 de octubre en Colombia.

"La declaración que ha dejado un funcionario de la Presidencia siento que no es pertinente ni es prudente porque cualquier ciudadano puede tener una opinión sobre quién o no está habilitado, pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses de más de 500 candidatos... el camino más lógico es el de llevar esa opinión ante el Concejo Nacional Electoral, y que sea el CNE quien tiene que decirnos quién está habilitado o no está habilitado", dijo durante una plenaria del Senado.

Por su lado el Centro Democrático, partido de oposición fundado por el expresidente Álvaro Uribe, rechazó el informe de la Secretaría de Transparencia por "inexacto y tendencioso".

"Sorprende que a 13 días de las elecciones dicha entidad del Gobierno Nacional, publique este informe que, entre otras cosas, desborda su competencia de acuerdo con la Constitución", aseguró el partido en un comunicado.

Este partido indicó que tiene un riguroso y estricto proceso de evaluación para escoger a sus candidatos y le solicitó a la Procuraduría colombiana investigar porque "con dicho informe se estaría incurriendo en una supuesta participación en política y la comisión de presuntos delitos electorales".