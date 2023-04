“La estrategia de erradicación ha sido fallida”: Osuna

Osuna destacó que en lo que va corrido del año, las autoridades colombianas han incautado casi 100 toneladas de cocaína y capturado a más de 60 personas, algunas de ellas líderes de organizaciones, con fines de extradición.

“La política de drogas del Gobierno del Cambio está decididamente encaminada a terminar con las estructuras criminales de alto impacto y con el flagelo del narcotráfico en nuestro país. La evidencia nos muestra que la estrategia que se ha seguido históricamente no ha sido útil", dijo el funcionario.

El ministro de Justicia también destacó que, dentro del Plan de Desarrollo, el gobierno apuesta por una reforma penitenciaria que “es la verdadera solución a varios problemas, entre ellos, el hacinamiento en las cárceles".

Agregó que “construir 40.000 cupos carcelarios no cae del cielo. Según cifras avaladas por el Ministerio de Hacienda, cada cupo cuesta alrededor de 160 millones de pesos, es decir, necesitaríamos 6,4 billones de pesos para construirlos y no los tenemos… el Gobierno se encontró con un documento CONPES que establece la obligación de construir 9.000 cupos carcelarios en los próximos cuatro años. Lo cumpliremos, pero esa no es la solución del problema, esos sí son paños de agua tibia", finalizó osuna.