Osuna asegura que esta semana se realizará reunión de Petro con altas cortes

Así lo afirmó este lunes el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien dijo a periodistas que "se está cuadrando la agenda, será muy pronto, esta misma semana".

"No tengo todavía noticia de exactamente en qué momento (se realizará el encuentro). Pero sí, tanto los presidentes de las altas cortes como el presidente de la República tienen toda la intención de reunirse, de conversar (...) y esta semana se reunirán", dijo el ministro.

La semana pasada, Petro desató una polémica al asegurar en declaraciones a la prensa en la ciudad española de Salamanca que como jefe de Estado "está demandando" información sobre un caso y "no insultos de alguien del cual" no es "sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado".