“Me reuní dos veces con Nicolás Petro”: Alfonso Prada

Agregó en este sentido el portavoz del Gobierno al ser preguntado: "Si uno mira el chat que presentan se habla supuestamente de unos abogados que podria contratar el Ministerio. Yo le quiero decir que nosotros abrimos un proceso para contratar 30 abogados y se hizo a través de un proceso de redes sociales en Linkedin, directamente dirigido por la directora jurídica de la entidad y de eso se contrataron 20 personas, no creo que ninguna de ellas provenga de una recomendación de nadie, porque se hicieron públicamente a través de las redes. Si alguien presentó una hoja de vida lo hizo a través de nuestras redes y tuvo que someterse estrictamente al procedimiento y al cumplimiento de las medidas que tenemos en recursos humanos, que son pruebas de conocimiento, aptitud, idoneidad para el cargo, etcétera, que nadie puede violentar en el estado colombiano ni en este gobierno".

Además, aseveró Prada que "ninguno de los ministros tiene la posibilidad de haber hecho cualquier tipo de irregularidad alrededor de ello porque hay una regulación legal y el presidente desde la hora cero, ustedes recuerdan con el decálogo que presentó en la misma posesión, en que uno de ellos fue la transparencia y la rectitud en todos los procedimientos en el ejercicio de nuestra vida pública, y todos hemos recibido esa instrucción con mucha claridad y la ejecutamos. Si hay algún tipo de indelicadeza hay que responder ante las autoridades penales y disciplinarias y todos individualmente tendrán que explicar el contexto de cualquier tipo de reunión que se haya sostenido con él o con cualquier miembro de su familia".

Reveló en este sentido el jefe de la cartera política que "el 2 de febrero, cuando el presidente conoció las conversaciones de su hijo con su exesposa, ese mismo día tuvimos consejo de ministros, que terminó a la medianoche, y una vez terminado, no siendo parte de la agenda, el presidente nos dice 'vuélvanse a sentar: he tenido una información que me produce mucho dolor, mucha tristeza, pero que como presidente me impone el deber de ordenarles a ustedes no tener ningún tipo de contacto con mi familia ni con mi hijo ni mi hermano ni nadie de mi familia. Nadie puede ejercer tráfico de influencias, nadie puede ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes, asi que les pido que adopten todas las medidas necesarias para separar cualquier intervención de mi familia".

Por ello, añadió, "cuando el presidente hace el 'trino' el jueves quizá, en el que le pide a la Fiscalía que adelante las investigaciones, lo hace en un acto de coherencia enorme que tuvo también con todos sus funcionarios desde el mismo día de su posesión y con toda la tristeza que encarna ser un padre de familia, un hermano, y decirlo ante el país. Pero quiero contarle al país que nos lo dijo en privado y en público, y aquí lo que demuestra es que todo conocimiento que él tenga actúa sobre él como desde el primer día".