Mindefensa revisa seguridad en Guaviare tras fin del cese al fuego con el EMC

Iván Velásquez advirtió que las operaciones ofensivas no se detendrán así se establecieran negociaciones, dado que, según dijo, al "Gobierno no le interesan los ceses al fuego que no beneficien a las comunidades".