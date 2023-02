“Se suspenden operaciones ofensivas, pero no contra el delito”

El Gobierno anunció el miércoles que el próximo 15 de febrero radicará ante el Congreso un proyecto de ley para que las bandas multicrimen que delinquen en el país se sometan a la Justicia.

“El que negocia con ellas no puede ser el Gobierno, ya no se trata del poder, con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de organizaciones”, dijo el presidente Gustavo Petro.

El gobernante agregó: “Se trata de un acogimiento a la justicia que puede y vamos a presentar la ley el 15 de febrero, que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda ser una salida pacífica si se quiere, si hay voluntad de hacerlo”.

El anuncio se da tras los reparos que hizo el fiscal Francisco Barbosa, quien no levantó las órdenes de captura contra 16 jefes paramilitares alegando que no había un marco jurídico.