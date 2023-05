Exministra López señala que MinAgricultura le retiró su esquema de seguridad

Al parecer, esta decisión fue tomada por el Ministerio sin tener en cuenta el estudio de seguridad que se había realizado previamente y que alertó sobre un riesgo extraordinario para la vida de López.

El hecho tomó por sorpresa a la exministra quien, en el recurso radicado ante el Ministerio, enfatizó que a pesar de que el Gobierno nacional tenga conocimiento del riesgo de seguridad, este decidió finalizar con la medida.

“Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado que no cuento con el apoyo circunstancia que no me fue informada”, señala la exjefe de cartera.