Mininterior desmiente entrega de internet a cambio de asistencia a marchas

“No tenemos nada que ver con esa convocatoria y me parece una manera irresponsable si alguien la está haciendo. Evidentemente no es el Ministerio del Interior, en otras cosas, porque el Ministerio del Interior no entrega internet”, aseveró Velasco.

Finalmente, el Ministerio del Interior invitó a la ciudadanía “a verificar siempre con las instituciones toda información que circula en cadenas de WhatsApp”, tras el incidente que cobró fuerza.