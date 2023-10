Aumento de gasolina se frenó mientras se define la compensación para taxistas

Esta situación explica el no aumento del precio de la gasolina en el mes de octubre, según explica el jefe de la cartera de Hacienda: “Ante estas circunstancias no hemos todavía implementado una resolución de incremento a la gasolina por este mes y probablemente no lo hagamos”.

Según lo anunciado por el Ministerio de Transporte a principios de septiembre, la bonificación para los vehículos tipo taxi solo iría hasta cuando el precio de la gasolina tocara el techo de los $16.000 pesos que se haría efectivo en noviembre o diciembre. Para esos meses terminaría el pago compensatorio.

Pero ante el congelamiento del pago y la falta de tres alzas más al combustible, aún no es claro hasta cuándo se harían los giros.