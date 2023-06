“Este gobierno no tolerará las interceptaciones ilegales”: mindefensa

Y afirmó que las operaciones ofensivas no se detendrán así se estableciera la mesa de negociación con el Estado Mayor Central, dado que al Gobierno no le interesan los ceses al fuego que no beneficien a las comunidades.

Finalmente, indicó que la Operación Esperanza, que se adelanta para ubicar a los menores perdidos en la selva tras el accidente de la avioneta, continuará hasta conseguir resultados.