Pasajero denuncia a conductor de Uber que le propinó siete puñaladas

La víctima, quien se ha identificado solo como ‘Mauricio’ a secas, para reservar su apellido y evitar continuar siendo objeto de amenazas, narró a medios nacionales que el día de los hechos él decidió pedir un servicio de Uber con la finalidad de ir a buscar a sus hijos de 4 y 5 años al colegio.

Según contó, se subió en el carro y no había nada fuera de lo común. Sin embargo, durante el trayecto, el hombre se percató de que el conductor no parecía estar de muy buen humor: discutía con otros conductores, aceleraba el auto de forma repentina, e incluso, al llegar a la escuela una de las maestras tuvo que dirigirse hacia él para solicitarle que disminuyera la velocidad porque se encontraba en una zona con alta presencia de menores y podía ocurrir un accidente, llamado de atención que el conductor no se tomó muy bien.