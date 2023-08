El plan para atentar contra el fiscal general es real: Martha Mancera

“La preocupación más grande que tenemos en el ámbito de la investigación es que hoy la propia inteligencia del país diga que esa información nunca la obtuvieron o nunca pasó”, dijo.

Y agregó: “Prácticamente nos están diciendo: ‘como no existen esos hechos, es decir no van a ejecutarse, archive la investigación’. Y lo que les estamos diciendo es: ‘ustedes no son la única fuente, hay tres fuentes que dan información concreta que nos permite establecer patrones de criminalidad del Eln’”.