“No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo”: Martha Lucía Zamora

Luego de varios interrogantes, cuestionamientos de algunos sectores y la polémica que ha generado la salida de Martha Lucía Zamora del Gobierno nacional, la funcionaria se pronunció en su cuenta de X aclarando cómo fue su renuncia.

Fue clara al decir que no permitirá que se hagan cuestionamientos a su trabajo durante su gestión al frente de la Agencia Nacional de Defensa del Estado.

"Jamás me habían pedido la renuncia como están manifestando algunos medios de comunicación. La renuncia me la pidieron el viernes 1 de diciembre a la 1:06 p.m. y me la reiteraron a las 5:00 p.m. No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo", señaló.

Sostuvo que cuando le notificaron de la renuncia el pasado viernes 1 de diciembre dijo que lo iba a hacer efectivo este mismo lunes, como ocurrió. "Una decisión de esta naturaleza merecía ser consultada con mi hija y mi familia", puntualizó Zamora.

— Martha Lucía Zamora Ávila (@maluzamora60) December 4, 2023

Vale mencionar que el presidente Gustavo Petro afirmó desde Dubái que “había unos distanciamientos” con la labor de Martha Lucía Zamora.

“En realidad tengo distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público”, declaró el mandatario.