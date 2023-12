Martha Lucía Zamora sale del Gobierno; Petro pidió su renuncia

Martha Lucía Zamora confirmó que este lunes 4 de diciembre presentó su carta de renuncia a su cargo como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).

Zamora aseguró en la emisora ‘W Radio’ que su dimisión fue solicitada desde la Casa de Nariño el pasado viernes 1 de diciembre: “En horas de la tarde, pasado el mediodía, recibí la llamada de un alto funcionario. Me dijeron que presentara mi renuncia en dos oportunidades ese mismo viernes”.

Agregó que durante este fin de semana, que ella se tomó para pensar en la solicitud, recibió una llamada de un funcionario: “Me dijeron que estaba transmitiendo un mensaje del presidente y que de inmediato presentara mi renuncia. Fue una persona de alto rango y le creo. No necesito que me tengan que declarar insubsistente o quedarme hasta último minuto. La vida me ha enseñado que cuando uno no debe estar en un sitio y, porque su nominador así lo quiere, ni siquiera lo cuestiona”.

En ese sentido, confirmó que su salida del Gobierno se da después de una discusión con el canciller Álvaro Leyva, quien la habría gritado por diferencia de criterios para enfrentar una demanda de la compañía Thomas Greg & Sons por el proceso licitatorio para la fabricación de visas y pasaportes.

“Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto (...). Voy a hablar con Petro, usted no lo cuida. Yo soy el único que cuida al Presidente”, le habría lanzado Leyva a Zamora, según el periodista Daniel Coronell.

Sobre este episodio, la directora de la Andje dijo en la mencionada emisora: “Estaba totalmente descompuesto (...) Fue un momento tan duro para mí. Me interpela, ni siquiera el saludo”.

En declaraciones a medios, el presidente Gustavo Petro confirmó este lunes que “había unos distanciamientos” con la labor de Martha Lucía Zamora.

“En realidad tengo distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público”, declaró el mandatario.

Respecto a la licitación de pasaportes, el presidente Petro afirmó que desea que haya una investigación penal alrededor del proceso. “Desde el principio y públicamente yo pedí un proceso de esos… con unas cláusulas que en mi opinión predeterminan un posible ganador y eso no podía ser, en mi gobierno no se prefabrican licitaciones”, aseveró.