Francia Márquez ha usado 130 veces los aviones de fuerza pública, según Cabal

“Desde el 23 de septiembre de 2022 al 09 de febrero de 2023, ha usado 13 veces aeronaves de la Policía Nacional. 9 de esos vuelos fueron en UH-60 Black Hawk con un costo de: $134.142.224 en 5 meses”, dijo Cabal.

En febrero pasado la senadora María Fernanda Cabal aseguró que los uniformados de la patria estaban desangrándose en las regiones del país porque no tenían aeronaves para transportarse y ser atendidos. Mientras que la Vicepresidenta insinuó que se trataba de un caso de “racismo” en su contra por no ser blanca y no venir de la élite de Colombia, quienes harían lo mismo sin ser juzgados.