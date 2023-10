Protestas de transportadores mantienen bloqueadas algunas vías de Bogotá

“Estábamos pendientes de qué pasaba con el Gobierno, porque el Gobierno nos ha ultrajado y nos ha, honestamente, nos ha vacilado y mamado gallo. Desde el mismo presidente, entonces, nosotros no estamos aquí metiéndose ni política ni nada”, dijo a ‘Blu radio’.

Y agregó: “Yo era uribista, pero ahorita me volví apolítico. Yo con (Gustavo) Petro para nada en absoluto. Tratamos de hacer buenas negociaciones, traté de bajarle la situación de hablar mal del señor presidente, porque hablaron muy bonito en reuniones. Yo estaba en varias de las reuniones, hablaron de que se pudiera acceder a unos a unos subsidios de vivienda, no pasa nada, no hemos recibido una sola cosa”.