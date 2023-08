Mancuso responde a Marco Rubio y lo acusa de “intervencionismo inaceptable”

Mancuso sostiene que merece una “segunda oportunidad” tras haber sido uno de los principales actores del conflicto armado cuando dirigió las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC: (Senador Marco Rubio) no es el único (…) que opina que el único lugar para quienes estuvimos en la guerra es una cárcel, que nuestra única convicción es el delito y que no tenemos derecho a una segunda oportunidad”.

En su carta, el excabecilla del grupo armado le advierte a Rubio que teme su “intervención” extienda el proceso migratorio por el que lleva más de tres años. “Debo decir que me resulta alarmante, senador Rubio, que su intervención amenace con prolongar aún más el ya dilatado proceso migratorio en el que me encuentro. Bajo presiones políticas llevamos 41 meses en un limbo migratorio sin que resuelvan mi situación o me concedan la libertad”.