Caso Arturo Char: magistrada Lombana se opuso a medida de aseguramiento

"De momento no se ha comprobado movimiento alguno de dinero que comprometa directa o indirectamente a ARTURO CHAR CHALJUB en la presunta financiación e ilícita compra, pero, además, se tiene que la única fuente directa de información de estas dos particulares circunstancias (financiación y compra), en punto de CHAR CHALJUB, es MERLANO REBOLLEDO, quien, a su vez, la compartió con terceros, los que luego depusieron en sentido similar con fundamento en lo afirmado por ella”, agregó.

De acuerdo con Lombana, las pruebas que existen no demuestran de manera concluyente la relación entre Arturo Char y Aida Merlano, condenada por la Corte, para una supuesta compra de votos.

“En esa medida, se tiene que en relación con tal sindicación, no se observa de qué concreta manera ARTURO CHAR CHALJUB “organizó” el concierto para delinquir, o por lo menos la decisión no lo precisa, a no ser que se la deba interpretar, lo que no corresponde hacer al lector, por cuanto por esa vía todo o nada sería posible desde la perspectiva del interés del mismo, amén de irse en contra de la posibilidad de ejercer el derecho contradicción e impugnación”, señaló.