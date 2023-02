Listo borrador del decreto con el que Petro regularía los servicios públicos

Sin embargo, la medida anunciada el pasado 26 de enero por el mandatario no cayó bien en muchos sectores. La senadora María Fernanda Cabal fue una de las que criticó la idea y aseguró que “esto es regresar en el tiempo para mal. No han entendido que las tarifas de los servicios públicos las definen técnicos, no demagogos y populistas. ¡Qué desastre!

La también senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, afirmó que “este es un retroceso peligroso: se decidió que las tarifas de los servicios públicos sean un asunto técnico; vamos al populismo con tendencia a quebrar las empresas. Presidente Petro decide asumir funciones de comisiones de regulación de servicios públicos”.

Los gremios de los sectores de energía eléctrica y gas del país advirtieron sobre los riesgos que implica el polémico anuncio del presidente Gustavo Petro.