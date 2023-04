Cumbre sobre Venezuela será a imagen y deseos de Nicolás Maduro: opositora

Seguidamente, la lideresa se solidarizó con Juan Guaidó, quien aseguró estar siendo víctima de amenazas por parte del chavismo en medio de la campaña que lleva a cabo el político de cara a las primarias del 22 de octubre.

“Su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro. A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo”, destacó Gauidó.