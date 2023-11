¡Liberen a todos los secuestrados YA!

Cuando el gobierno de Gustavo Petro y el Eln se sentaron en la mesa de La Habana para acordar los procedimientos para el cese del fuego, uno de los temas planteados fue el de la financiación de los combatientes de ese grupo guerrillero. Los voceros del Eln dejaron en claro que no renunciarían a seguir secuestrando y extorsionando, siempre y cuando no encontraran un mecanismo que les permitiera financiarse mientras negociaban con el gobierno. En su momento se planteó la creación de un “fondo internacional”, con recursos de gobiernos amigos, para poder financiar el sostenimiento de la “guerrillerada”. Con mucha astucia el Eln no habló de secuestros, sino de “retenciones económicas”, pues sus jefes saben muy bien que el secuestro es un delito de Lesa Humanidad –violatorio del DIH– que no puede ser contemplado en ninguna negociación y bajo ninguna justificación. Por increíble que resulte, el gobierno aceptó esa absurda condición. Por eso el Eln sigue secuestrando. El gobierno admitió las “retenciones” y las extorsiones del Eln y por consiguiente quienes deben dar explicaciones son el comisionado de Paz, Danilo Rueda, y el equipo negociador del gobierno. Resulta inadmisible que el Eln crea que puede seguir secuestrando y extorsionando, mientras negocia con el gobierno. ¿En qué cabeza cabe que algo así pueda ser posible?