Las sombras que rodean al Gobierno por la crisis en San Vicente del Caguán

Pero en la tarde del pasado jueves Henry Sanabria, director de la Policía, destapó la caja de pandora al asegurar que Alfonso Prada, ministro del Interior, se “canjeó” el 3 de marzo por policías en el secuestro masivo en San Vicente del Caguán.

“El apoyo llegó de Villa Garzón, se instalaron en la base militar, pero infortunadamente ellos amenazaron y enviaron un policía de nosotros a advertir que si salían mataban a siete policías, por eso ese apoyo no pasó la calle, que son 50 metros. Por supuesto es un secuestro que está siendo investigado por la Fiscalía”, contó Sanabria.

“(...) supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. Y que si en el documento del protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo ‘coloquemos lo que ustedes quieren colocar ahí’, pero es claro que fue un secuestro y así lo ha dicho el señor ministro. Él ministro se canjeó por los policías. Él dijo: yo me quedo aquí para que ustedes puedan salir. (...) Afortunadamente no tuvimos una situación de secuestro de los altos funcionarios, pero hubo riesgos que ellos asumieron como propio”, agregó.

Las declaraciones anteriores se convirtieron en una gigante de bola de nieve contra el Gobierno. Sin embargo, Prada no tardó en desmentir que estuvo secuestrado.

“Si aquí hubo secuestros y homicidios será la Fiscalía y la Rama Judicial la que determine, a través de la investigación, calificando qué fue lo que ocurrió, mientras tanto mi opinión y la de Sanabria son solo comentarios de funcionarios de lo que allí ocurrió”, señaló.