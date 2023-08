Gobierno y EPS están llamados a entenderse para solucionar crisis

En una comunicación a la cartera de protección social, Sura dijo que tenía una deuda de $583.517 millones, repartida en tres obligaciones principales: presupuestos máximos –la plata que le paga el Gobierno a la EPS por tratamientos de enfermedades no cubiertas en el Plan de Beneficios de Salud, PBS- ($212.000 millones), cartera no PBS –servicios o tecnologías- ($14.879 millones) y canastas covid –la plata que se gastaron las EPS en atención en la pandemia- (356.638 millones); Sanitas debe $1,5 billones: presupuestos máximos ($310.000 millones), cartera no PBS ($630.000 millones) y canastas covid ($560.871 millones) y Compensar adeuda $294.019 millones: presupuestos máximos ($173.000 millones), cartera no PBS ($89.813 millones) y canastas covid ($31.206 millones).