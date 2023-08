Joven denunció que su expareja la agredió porque le cobró un dinero

La víctima relató que al terminar su relación sufrió maltrato tanto físico como mental por parte del sujeto que en constantes ocasiones la golpeó, según denunció en sus redes sociales.

En su publicación contó cómo fue uno de los episodios más violentos: "Él me tumbó sobre la cama y me empezó a ahorcar, a golpear, a pegarme puños en la cara y a tratarme mal”, indicó la víctima.

La joven decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía por las constantes agresiones que sufrió durante al menos seis meses, pero ahora teme por su vida porque detalla que hay amenazas de muerte.

“La Fiscalía me dice que el caso es de violencia extrema. Aparte de eso, hay amenazas de muerte. También hubo un secuestro pues me tuvo retenida junto a mis pertenencias”, indicó, al señalar que la intención de su agresor era que ella no contara nada a su familia.

Así mismo, en diálogo con Noticias Caracol, sostuvo que pide justicia y que se garanticen los derechos de las mujeres que habrían sido también víctimas de las agresiones del hombre: “Quisiera que él pagara por lo que hizo porque es una persona que no solamente ha golpeado a mujeres, sino que también ha robado a muchas más personas”, sostuvo.