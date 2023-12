La Ley del Montes | En manos de Maduro

El presidente Gustavo Petro no encontró mejor escenario para notificarle al mundo su decisión de no explorar más petróleo, carbón y gas, que la cumbre de cambio climático COP28 en Dubai. Ante líderes de varios países del mundo anunció lo que ya habían pronosticado otros ex funcionarios de su gobierno, entre ellos la exministra Irene Vélez. Solo faltaba que Petro lo declarara de forma oficial.