La ley del Montes | De la paz total al caos total

En la Región Caribe ningún departamento se salva de la grave alteración del orden público a pocas semanas de las elecciones. Desde La Guajira hasta Córdoba hay múltiples y crecientes denuncias de candidatos intimidados y amenazados por las organizaciones criminales y guerrilleras. Son estos bandidos los que “empadronan” y censan a los futuros votantes. Son estos grupos criminales los que “decomisan las cédulas” hasta el día de la elección. Son ellos quienes deciden por quién deben votar los electores. Son ellos los que obligan a candidatos a retirarse de la contienda. Todos estos asuntos gravísimos eran los que los gobernadores de la Región Caribe pensaban tratar con el presidente Petro el pasado viernes en la Casa de Nariño. Pero dicho encuentro no se realizó, porque 40 minutos antes -cuando los gobernadores ya estaban en Bogotá- los llamaron desde la oficina privada del Presidente para decirles que no los podía atender “porque había cancelado toda su agenda”. “Ese es el respeto que nos tiene el Presidente, así es como le preocupan nuestros asuntos”, me dijo uno de los gobernadores, molesto y furioso, luego del desplante presidencial. En el Cesar, La Guajira, Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena, hay municipios donde solo pueden hacer proselitismo electoral quienes cuenten con el visto bueno de los grupos criminales. Punto. Lástima que Petro no haya querido escuchar los testimonios de los gobernadores de la Región Caribe para que conociera de primera mano la grave situación.