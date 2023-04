La incertidumbre y las críticas se toman la Casa de Nariño

Tras el remezón ministerial, ocasionado tras el rompimiento de la coalición, diferentes líderes políticos, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos, le pidieron serenidad en la toma de decisiones al jefe de Estado.

Sin embargo, otras voces no fueron tan reconciliadoras y, entre tanto, auguraron un futuro lleno de incertidumbres al país por el rumbo que ha tomado el Ejecutivo.

“Yo no voy a entrar en una contradicción o en una pelea con Petro. Yo apoyo a Petro en lo que le convenga al país, así me deje metido o así me insulte, yo voy a seguir apoyando las políticas que le convienen al país, pero con moderación, sin necesidad de insultar, sin necesidad de agredir, porque eso es lo que hace difícil gobernar este país y que las políticas tengan éxito”, indicó el exmandatario a Blu Radio tras dimes y diretes con Petro por la reforma a la salud.

Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró que su obligación es llamar a la calma y simbolizar la unidad nacional, y no la división.

“Los gobiernos para lograr el éxito en esa convocatoria nacional alrededor del cambio tienen que poseer y transmitir estabilidad con base en dos pilares fundamentales que son la gobernabilidad y la favorabilidad”, indicó. Barreras fue enfático en hacer un llamado a la calma: “El llamado humilde y respetuoso que hago y que pedimos es moderación para todos, moderación en el Gobierno”.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, invitó a los congresistas de todos los partidos “que con honestidad creen en una agenda de cambio y que responden al clamor de su pueblo en las regiones, a que fortalezcamos la coalición. Nuestros jefes son los ciudadanos. Nos debemos a la gente por encima de los partidos”.

En otro frente, León Valencia, director de Pares, consideró que el timonazo del actual Gobierno obedece a tener un círculo con una ideología más parecida.

“Veo a Petro deshaciendo algunas alianzas con las que inició su mandato con la idea de que no le están ayudando en las reformas y ha decidido ajustar las filas y llevar al gabinete a personas más afines a su pensamiento”, señaló.