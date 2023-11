123 comunidades energéticas en La Guajira pasarán de usuarios a generadores

En este sentido, la directora ( e ) del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE), Lisbeth Villa Carpio, explicó que la postulación para ser parte de una Comunidad Energética no tiene ningún costo: “La postulación para ser parte de una Comunidad Energética no tiene costo, tampoco requiere de intermediarios. Desde el IPSE y de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, estaremos brindando acompañamiento y asesoría en las etapas de diseño, estructura, financiación y operación".

El Ministerio reportó que los interesados en postular su Comunidad Energética, deben ingresar a la página web www.minenergia.gov.co , dirigirse a la ventana 'Comunidades Energéticas' y, luego, dar clic a 'Postúlate', allí encontrará el paso a paso y los documentos que debe adjuntar para viabilizar el proyecto.