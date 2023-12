“Debe haber cambios en las normas de contratación contra los carteles”

R.

Esa es una de las reflexiones que hago en el libro. Todos los ministros tienen que actuar con apego a la Ley 80. Las grietas están en la Ley 80, no en el proceder de muchos funcionarios honestos. Un proponente reunió todos los requisitos que la ley les exigía, presentó la propuesta que cumplía de acuerdo con esa ley. No podíamos descalificarlos previamente por que sí. Y les pongo ejemplos en el gobierno actual: desmontó licitaciones en curso simplemente por sospechas y sin un debido proceso, me refiero al caso de los pasaportes y de tecnología en el SENA. Habrá demandas contra el Estado, donde los contratistas argumentarán con base en la Ley 80. Un funcionario no puede desmontar licitaciones así porque sí.