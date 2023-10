Juez ratifica que Jorge Agudelo es candidato a la Alcaldía de Santa Marta

El juez Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta desmintió al registrador Alexander Vega y ratificó que Jorge Agudelo es el candidato a la Alcaldía Distrital por Fuerza Ciudadana.

El togado precisó al decidir un incidente de nulidad por presunta falta de competencia que mantiene el conocimiento del proceso de tutela que otorgó la medida cautelar en favor de Agudelo para que se pudiese inscribir como candidato a la Alcaldía de Santa Marta.



Por su parte, el líder y fundador de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, consideró que "las mafias políticas que quieren retomar el poder intentaron tumbar la inscripción de Jorge Agudelo a como dé lugar, pero no podrán vencer el clamor popular y la justicia".



“A todos esos clanes que han orquestado un ataque sistemático en nuestra contra, hoy nuevamente la justicia NO les da la razón. Todo ese entramado de interponer tutelas y demandas para tumbar la inscripción de Jorge Agudelo a la alcaldía de Santa Marta se les cae, así como sus mentiras. Han buscado todas las formas para eliminarnos del escenario político y no han podido, ni tampoco lo harán”, aseguró.

El abogado samario se inscribió como nuevo candidato a la Alcaldía luego de que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuido de Santa Marta, mediante fallo de tutela, ordenara a la Registraduría Nacional del Estado Civil proceder en tal sentido.

Agudelo Apreza llegó a la campaña como remplazo a Carmen Patricia Caicedo, a quien el CNE, mediante sesión de Sala Plena, le decretó la nulidad de su inscripción como candidata.