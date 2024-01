Urrutia había dejado encargado de los Panamericanos a miembro del clan Torres

Se trata del cartagenero Rodolfo Bossa, que en el mes de octubre de 2022 fue anunciado como gerente de los Juegos por parte de la en ese entonces ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. En ese momento se presentó como uno de los primeros pasos formales en la organización de la justas, en cuanto a los aspectos técnicos.

“Este es un reto muy grande para la ciudad y para el país como tal. Es un reto difícil, porque unos Panamericanos es algo muy grande, porque son los Juegos que preceden los Olímpicos… Ya tenemos el gerente inicial de los Juegos, que es el señor Rodolfo Bossa”, dijo Urrutia ese día, en una rueda de prensa llevada a cabo en un hotel de la ciudad de Barranquilla, con varias situaciones improvisadas.

“Es un reto enorme el que tenemos por delante, tenemos que estar a la altura y espero ofrecer mis conocimientos para sacar adelante unos Juegos que arrancaron como un sueño y hoy son una realidad, y por qué no pensar que serán los mejores de la historia”, dijo Bossa en esa oportunidad.

Pero, luego de varios meses, el anuncio solo quedó en eso, palabras. El nombramiento no se oficializó y fue cuestionado por personajes importantes dentro del deporte nacional. El mismo Helmut Bellingrodt, doble medallista olímpico y vocal del Comité Olímpico Colombiano, aseguró que en el organigrama de los Juegos no existía la figura de gerente.

“No se ha instalado el comité organizador, que se ha debido instalar desde hace tiempo, y no es un comité que se inventa Barranquilla, está escrito en la Carta Olímpica. En el organigrama no existe ningún tipo de gerente, existe el director general, y se nombra en consenso el comité organizador instalado. Eso está escrito. No puede venir el Gobierno a imponer algo que ya está en una norma olímpica, no lo estamos inventando. Los Juegos Nacionales sí los pueden cambiar cuando quieran, pero en unos juegos de esta categoría, pertenecientes al ciclo olímpico, no pueden intervenir en lo absoluto”, fue lo que comentó Bellingrodt en declaraciones a EL HERALDO, un día después de la rueda de prensa.