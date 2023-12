Hija de Escobar, en líos con la Dian: incluyó edificio Mónaco en declaración

Todo esto porque ese año la hija del capo, en su declaración de renta, agregó al edificio Mónaco y Dallas, así como parte de la sociedad 'Valencia y Henao y Cía. Colectiva Civil', haciendo que su patrimonio subiera a $5.400.068.000 millones.

Es por eso que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le impuso el pago de un impuesto de $64.801.000, además de una sanción de $103.681.000 por haberlo declarado.

Marroquín alegó que estos bienes fueron agregados en la declaración de renta por un error de su contador, puesto que estas propiedades estaban en extinción de dominio.

"Por cuanto la sanción se impuso descartando una prueba directa, como fueron los documentos allegados por la parte interesada, con los cuales se acreditaba la extinción de dominio, es decir, que la señora Juana Manuela Marroquín no estaba obligada a declarar el impuesto al patrimonio porque no tenía bienes ni patrimonio a su nombre", se lee en la impugnación de la hija del ex narcotraficante.

Además de eso, Juana Manuela alegó falta al debido proceso porque, según ella, la instancia previa falló sin tener en cuenta pruebas directas y solo el error del contador. El Consejo de Estado consideró que esa razón no es suficiente para dictar la nulidad de una providencia.