Barrancabermeja: joven murió electrocutado mientras cambiaba un bombillo

“Aún no asimiló está noticia, quiero despertar de este sueño y saber que esto es una pesadilla. Te necesito conmigo y especial con nuestro hijo el que tanto anhelabas, gracias por los bonitos momentos y recuerdos vividos. Te amo y te amaré siempre, como me lo decías nuestro amor será para siempre sin importar las circunstancias. Amaba cuando me llamabas mi negra era tan feliz escucharte decirme así. Me duele saber que ya no estarás con nosotros te llevas una parte de mi corazón. Cuídanos siempre, dame fuerzas y sabiduría para cuidar de nuestro retoño, siempre le hablaré de ti, fuiste un excelente padre. Descansa en paz que yo cuidaré muy bien a nuestro hijo te amaré siempre Daniel Pacheco. Papito Dios te tenga en su gloria y en su manto descansa mi amor”, escribió Karolyn Rojas.